الداخلية تكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة في الشرقية.. وضبط المتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة داخل أحد مواقف السيارات بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد مرتكبها وضبطه. وتبين أنه مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.