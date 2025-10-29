نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الفلسطينية لـ "القاهرة الإخبارية": 34 دولة لم تعترف بدولتنا.. ونبذل جهودا كبيرة معها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ ثمّة حراك دبلوماسي كبير في الفترة الراهنة، والسلطة الفلسطينية تطرق كل الأبواب لجلب عدد أكبر من الاعترافات، وتثبيت الموقف الدولي باتجاه الحق الفلسطيني، والحصول على دعم مادي ومعنوي، ودعم من الدول في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، مشددة، على أن ذلك عمل دبلوماسي شاق، ولكن ثماره مستمرة.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية: "هناك بعض الدول التي لم تعترف بنا، وتحتاج إلى المزيد من العمل، وهناك دول إن لم تعترف الآن، فإنها ستعترف في نهاية المطاف، ولكن، اعترفت بالدولة الفلسطينية 160 دولة، و34 دولة لم تعترف بعد، منها 15 دولة أوروبية و15 دولة أسيوية والباسيفيك، ودولتين في إفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة في أمريكا الوسطى".

وتابعت: "اليوم، نبذل جهودا كبيرة مع كل هذه الدول حتى يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية المطاف وتقوية مكانتها وتحصين مصالحها الدولية".