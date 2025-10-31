فحص طبى لزيزو بعد شكواه من ألم عضلى لتحديد موقفه من مواجهة المصري البورسعيدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - يخضع أحمد سيد زيزو، نجم النادى الأهلى، لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى اليوم، الجمعة؛ لتحديد موقفه النهائى من مباراة المصري البورسعيدى بعد شكواه من ألم عضلى فى نهاية مباراة بتروجت الأخيرة فى الدوري، والتى تعادل فيها المارد الأحمر بهدف لكل فريق.

وكشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه حصل على راحة من التدريبات بالأمس، على أن يتم فحص المصابين اليوم؛ لتحديد موقفهم من لقاء المصري البورسعيدى المرتقب.

واستبدل توروب زيزو فى الشوط الثانى من عمر مباراة الأهلى وبتروجت بعد شكواه من إجهاد عضلى وخوفاً من تفاقم الإصابة قبل خوض المباريات المهمة المقبلة.

الاهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصري

يبدأ فريق الاهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الاهلي يتطلع لتصحيح المسار أمام المصري

ويسعى المارد الأحمر للفوز على المصري من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل بهدف لمثله مع بتروجت مساء الأربعاء فى الجولة الـ12، كما أن مواجهة المصري ستكون الأخيرة قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري يومي 6 و9 نوفمبر المقبل بمشاركة الزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

توروب مُحبط بعد التعادل أمام بتروجت

على صعيد متصل، أبدى ييس توروب، المدير الفني للأهلي عدم رضاه بالتعادل مع بتروجت، مؤكداً أنه يشعر بالإحباط لأن لاعبي الأهلي أهدروا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة وتحقيق الفوز بالمباراة.

توروب: التوفيق غاب عن الأهلي فتعادل أمام بتروجت

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "خلقنا العديد من الفرص، خاصة في آخر 60 دقيقة من المباراة، لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل، كرة القدم تقاس بتسجيل الأهداف، وهو ما يأتي من صناعة الفرص، وحاولنا عدة مرات، وشارك طاهر محمد طاهر في مركز الهجوم، وكذلك نيتس جراديشار، ولكن لم نوفق في التسجيل سوى مرة واحدة ، وأكمل: بين شوطي المباراة كان هناك تعليمات فنية لتحسين أداء الخطوط، وضغطنا بشدة على المنافس، وهو أمر إيجابي، لكن في النهاية لم تترجم الفرص إلى أهداف.