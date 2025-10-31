تقارير إنجليزية: محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي قد يغيب عن معسكر منتخب بلاده المبكر، الذي ينطلق 25 نوفمبر المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا

وذكر موقع "This Is Anfield"، أن نادي ليفربول يسعى للاستفادة من خدمات محمد صلاح حتى منتصف ديسمبر المقبل، موعد الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأخير قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يخوض منتخب "الفراعنة" المواجهة الأولى فى البطولة القارية أمام زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

وأضاف الموقع، أن نادي ليفربول يسعى للاستفادة من خدمات محمد صلاح أمام ليدز يونايتد في المباراة التي تجمعهما في السادس من ديسمبر المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بجانب مباراة إنتر ميلان الإيطالي المحدد لها التاسع من الشهر ذاته، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة برايتون المحدد لها 13 من الشهر ذاته بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتابع، أن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية يوم 14 ديسمبر المقبل أمام نيجيريا قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما يرغب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر فى انضمام جميع العناصر الدولية قبل هذا الموعد.

وتشير اللوائح إلى إمكانية استدعاء اللاعبين للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بدءًا من 7 ديسمبر، وهو ما كان قد يحرم ليفربول من محمد صلاح في مواجهات ليدز يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وبرايتون.

وأوضح الموقع المنتمي لنادي ليفربول أنه "على الرغم من تراجع مستوى محمد صلاح في الموسم الحالي، إلا أن غيابه سيشكل ضربة قوية لحامل لقب الدوري الإنجليزي، نظرًا لتزامن البطولة مع فترة الأعياد ومباريات الموسم المكثفة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي مع نادي ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 3 أهداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهدف وحيد فى دوري أبطال أوروبا.