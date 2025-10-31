الاتحاد الدولى للإعلام الرقمى بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا الدكتور محمد ثروت أن افتتاح المتحف المصري الكبير؛ يمثل خطوة تاريخية تعكس جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث الإنساني والتاريخ الحضاري، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الاستثنائي يؤكد ريادة مصر الحضارية ويعزز مكانتها الدولية.

منارة ثقافية وسياحية

وقال ثروت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن المتحف المصري الكبير؛ يعد منارة ثقافية وسياحية عالمية تعيد تقديم الحضارة المصرية القديمة بروح عصرية وتقنيات رقمية متقدمة؛ بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية عالمية.

وأضاف أن هذا الافتتاح يبرهن على قدرة مصر على دمج الأصالة بالتكنولوجيا الحديثة، ويُعد نموذجًا يحتذى به في إدارة التراث باستخدام أحدث التقنيات المتطورة؛ بما يتماشى مع توجهات الاتحاد نحو دعم التحول الرقمي في عرض وتوثيق التراث الإنساني.

دورها استثنائي في حفظ التراث والتاريخ

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير؛ يعزز مكانة مصر في صدارة المشهد الدولي، ويؤكد دورها الاستثنائي في حفظ التراث والتاريخ الإنساني العالمي .

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير؛ صرح حضاري يرسخ في الأذهان سحر التاريخ المصري وبهاء حضارته الخالدة.