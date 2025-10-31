مستقبل وطن ينظم مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشيحه في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - في اطار دعم مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى، نظم حزب مستقبل وطن سلسلة من المؤتمرات والندوات واللقاءات الجماهيرة في عد من المحافظات بهدف تشجيع المواطنيين على المشاركة في الانتخابات المقرر اجرائها يومى 10 و11 نوفمبر المقبل، وتعزيز التواصل المباشر بين المواطنيين ومرشحى الحزب على المقاعد الفردية، والقائمة الوطنية من اجل مصر، ضمن خطة تشمل كافة محافظات الجمهورية.

وشملت المؤتمرات، عدد من المحافظات منها بنى سويف، وأسوان، المنيا، أسيوط، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحيرة، مطروح، والبحر الأحمر.