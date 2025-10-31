برلمانية: ظاهرة المال السياسي لا تمت للواقع بصلة.. وتهدف للتشكيك في نزاهة المنافسة وإرادة الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:25 مساءً - رفضت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ لما يثار من مزاعم حول وجود ما يسمى بـ “المال السياسي” في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تمت للواقع بصلة وتهدف فقط إلى التشكيك في نزاهة المنافسة وإرادة الناخبين ، والحديث عن هذه الظاهره محاولة لتبرير الفشل الانتخابي للبعض، والتقليل من حجم التأييد الشعبي الذي حصلت عليه بعض القوائم والمرشحين نتيجة جهدهم الميداني وبرامجهم الواقعية، وليس لأي اعتبارات أخرى.

وأضافت وفاء رشاد، أن مصر تتجه بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية الحقيقية في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدة بأن احترام إرادة الناخب هو أساس شرعية أي عمل سياسي، داعيًا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية على المزايدات.

وبينت رشاد، إن الانتخابات التي شهدتها مصر مؤخرًا جرت في مناخ ديمقراطي و تنافسي حقيقي، وتحت إشراف قضائي كامل، وفي ظل شفافية غير مسبوقة، ما يعكس التزام الدولة والقوى السياسية جميعها بقواعد المنافسة الشريفة واحترام إرادة الشعب.