قيادة أمانة العاصمة تزور معرض رمضان الاستهلاكي
زار أمين عام المجلس المحلي في أمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، اليوم معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم الاستهلاكي السادس المقام في نادي الوحدة بالأمانة.
وطاف جمعان والنقيب، بأجنحة المعرض الذي يضم منتجات استهلاكية ورمضانية لنخبة من الشركات الوطنية ومشاركة الأسر المنتجة، وكذا العروض المقدمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
واستمعا من القائمين على المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر شعبان، إلى شرح حول طبيعة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، والعروض والتخفيضات الرمضانية المقدمة للمواطنين، وكذا مستوى الإعداد والتنظيم وحجم الإقبال على الشراء.
وأشاد جمعان والنقيب، بجهود تنظيم مثل هذه المعارض ومشاركة الأسر المنتجة، وأهميتها في تشجيع المنتجات المحلية والتسويق لها.
وشددًا على ضرورة دعم المنتج المحلي والتمكين الاقتصادي في مختلف المجالات.
