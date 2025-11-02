نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين للاجتماع الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع مشترك يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، وموعد وإجراءات فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية، إلى جانب عرض مقترح دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في زيادة المعاشات، فضلًا عما يستجد من أعمال تتعلق بشؤون النقابة وتنظيم العمل النقابي خلال الفترة المقبلة.

تأتي دعوة نقيب المحامين للاجتماع في ظل استعداد نقابة المحامين لعقد جمعيتها العمومية السنوية، التي تُعد من أهم الفعاليات التنظيمية للنقابة، حيث يُناقش خلالها عدد من الملفات الحيوية التي تمس أوضاع المحامين الاجتماعية والمهنية، وفي مقدمتها ملف زيادة المعاشات وتحسين خدمات العلاج.

كما يُنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي تمثل خطوة مهمة في تجديد الدماء داخل النقابة وتعزيز المشاركة النقابية في المرحلة المقبلة.

وتسعى قيادة النقابة، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، إلى توحيد الرؤى بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لضمان سير العملية الانتخابية والعمومية في أجواء من الشفافية والتنظيم الجيد، بما يخدم مصالح جموع المحامين ويعزز من دور النقابة في الدفاع عن أعضائها وقضايا المهنة.