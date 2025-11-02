نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات جوية وأمطار على القاهرة والسواحل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد والاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقلبات جوية وأمطار على القاهرة والسواحل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد والاثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد، تقلبات في حالة الطقس تمتد حتى الساعات الأولى من صباح غد الاثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أما على السواحل الشمالية، فيسود طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في ساعات الليل الأولى من الاثنين.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا، مع رياح نشطة على فترات متقطعة، بينما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا.

وسجلت درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى 29 درجة للعظمى و21 للصغرى، وفي الإسكندرية 28 للعظمى و20 للصغرى، بينما وصلت في أسوان إلى 37 درجة للعظمى و21 للصغرى.

أما حالة البحرين، فالبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية، بينما البحر الأحمر معتدل أيضًا مع رياح شمالية غربية وارتفاع الموج بنفس المعدل تقريبًا.

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح البوارح، وهي رياح شمالية غربية جافة وسريعة قد تتجاوز سرعتها 55 كم/س، وتؤدي في بعض الأحيان إلى إثارة الغبار والعواصف الرملية، خاصة في المناطق المكشوفة.

كما توقعت الأرصاد أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل نشاطًا ملحوظًا في الرياح على أغلب الأنحاء، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، مما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط. وأوضحت أن هذه الرياح ناتجة عن تغير في حركة الكتل الهوائية مع اقتراب فصل الشتاء، ما يجعل الطقس متقلبًا بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات اليوم الواحد.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيشهد استمرار التقلبات الجوية على فترات متفرقة، خاصة في المناطق الساحلية والوجه البحري، مع احتمالية زيادة فرص سقوط الأمطار مع منتصف الأسبوع. كما حذرت من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إذ ما زالت الأجواء تميل للبرودة ليلًا في معظم الأنحاء.

ونصحت الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري وارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس، خاصة الأطفال وكبار السن، كما شددت على تجنب القيادة بسرعة في الطرق الزراعية والساحلية أثناء هطول الأمطار أو نشاط الرياح المثيرة للأتربة، حفاظًا على السلامة العامة.

