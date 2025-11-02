نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير مساء أمس السبت الأول من نوفمبر 2025.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا الصرح الذي يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل حيث ظهرت مصر في أبهى صورها، تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي».

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.