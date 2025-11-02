نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار لأول مرة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين 3-11-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية؛ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على الصحراء الغربية.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025 ستشهد تقلبات جوية طفيفة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وشمال الصعيد، والدلتا، بينما تكون الأمطار خفيفة على أقصى جنوب الصعيد وتمتد إلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترات المساء والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025

نشرت الهيئة بيانًا تفصيليًا لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة – الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة – الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة – الصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة – الصغرى 22 درجة

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس خريفية مناسبة خلال ساعات الليل، مع تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء سقوط الأمطار أو نشاط الرياح. كما شددت على متابعة النشرات الجوية أولًا بأول نظرًا لتغير الأحوال الجوية خلال هذه الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والشتاء.