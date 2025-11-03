نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة التنسيق الثالث لرياض الأطفال بمحافظة الجيزة مُتاحة الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن ظهور نتيجة التنسيق الثالث لمرحلة رياض الأطفال، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الدخول والاستعلام عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/Kindergarten/PrintApplication

يُرجى من أولياء الأمور الضغط على الرابط، ثم إدخال بيانات الطالب المطلوبة بدقة، واتباع التعليمات لطباعة استمارة التقديم أو التأكد من القبول في المدارس المخصصة.