ترشيح المصرية شاهندة المغربي لجائزة أفضل حكمة في العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - حققت الحكمة الدولية المصرية شاهندة المغربي إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرتها التحكيمية المضيئة، بعدما اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ضمن قائمة المرشحات لنيل جائزة أفضل حكمة على مستوى العالم.

يأتي هذا الاختيار المرموق ليؤكد على المكانة المتميزة التي وصلت إليها "سفيرة التحكيم المصري"، ويضعها في مصاف أفضل المحكمات العربيات والأفريقيات المرشحات لهذه الجائزة العالمية الرفيعة.

ترشيح شاهندة يعزز تواجد المرأة المصرية فى المحافل الدولية

يمثل ترشيح شاهندة المغربي خطوة هامة نحو تعزيز تواجد المرأة المصرية والعربية والأفريقية في المحافل الرياضية الدولية، وتعد هذه اللحظة فرصة ذهبية لحشد الدعم والتصويت لها.

شاهندة المغربى أبز الحكمات الدولية

شاهندة المغربي هي إحدى أبرز الحكمات الدوليات، وتمتلك سجلًا حافلًا بالمشاركات الدولية، بما في ذلك اختيارها مؤخرًا للتحكيم في بطولات كبرى مثل كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، كما أنها أول سيدة مصرية تحكم مباراة في الدوري المصري الممتاز للرجال كحكم ساحة.