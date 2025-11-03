نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال ترقيم مركبات “التوك توك” بالعمرانية لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط المروري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال ترقيم مركبات “التوك توك” بحي العمرانية، في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على المنظومة وتنظيم حركة سير تلك المركبات بمختلف المناطق.

وأكد المحافظ أن ترقيم مركبات “التوك توك” يأتي لضبط السلوكيات الخاطئة ومنع المظاهر العشوائية التي تعيق الحركة المرورية، مشددًا على التزام السائقين بخطوط السير المحددة والضوابط القانونية المنظمة لعملهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

كما وجه المحافظ بتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات “التوك توك” أو عدم التزامهم بالتعليمات المقررة، من خلال قنوات التواصل الرسمية للمحافظة، وغرف العمليات بالأحياء والمراكز، للتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين تمثل عنصرًا مهمًا في نجاح منظومة التنظيم وتحقيق الانضباط بالشارع الجيزاوي.

تابع الأعمال ميدانيًا اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية والأجهزة والإدارات المعنية.

