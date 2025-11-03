رئيس الوزراء من الدوحة : مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يزال الجوع والفقر من أكثر التحديات في عصرنا، وأن المجاعة في غزة تجسد كيف تدمر الصراعات حياة الأشخاص.

وقال فى كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة الأولي لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع المنعقدة فى الدوحة، أن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

وقال مدبولي: ننفذ عددا من المشروعات لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، ومصر تعمل على مشروعات متخصصة لصالح صغار المزارعين.