أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى بجميع أنواعها.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً أو عند الاستلام.

تتضمن الخطوات الرئيسية الدخول على الموقع، وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول، اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي، وملء البيانات، واختيار طريقة الدفع، وتأكيد الطلب.

الخطوات التفصيلية

الدخول إلى الموقع: قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية المصرية أو بوابة الحكومة المصرية.

إنشاء حساب وتسجيل الدخول: إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد. إذا كان لديك حساب، قم بتسجيل الدخول.

اختيار الخدمة: اذهب إلى قسم "الأحوال المدنية" واختر "الخدمات الإلكترونية" ثم "بطاقة رقم قومي".

إدخال البيانات: املأ استمارة الطلب بالبيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك اسمك وعنوانك.

تحديد عنوان الاستلام: حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

اختيار وسيلة الدفع: اختر طريقة الدفع المناسبة، سواء كانت بالبطاقة الائتمانية أو عند الاستلام.

تأكيد الطلب: اضغط على زر "تأكيد" أو "تسجيل الطلب" لإرسال طلبك.

الأوراق والمستندات المطلوبة (في حالة التسليم الشخصي)

استمارة بطاقة الرقم القومي: قم بشرائها وتعبئتها.

مستندات إثبات الشخصية: أصل بطاقة تحقيق الشخصية القديمة أو جواز السفر.

مستندات إثبات محل الإقامة: مثل إيصال مرافق حديث أو عقد ملكية/إيجار.

مستندات إثبات المهنة (إذا لزم الأمر): مثل شهادة من جهة العمل، أو خطاب من التأمينات، أو اعتماد من النقابة المختصة.

شهادة ميلاد: صورة ضوئية منها في حالة استخراج البطاقة لأول مرة.

وثيقة زواج: صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج (للزوجات فقط).

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومى

الاستمارة العادية 50 جنيه

الاستمارة المستعجلة 175 جنيه

وهناك أحوال اكسبريس لها رسوم خاصة