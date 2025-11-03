نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري في الدوحة ويؤكد دعم مصر لجهود مكافحة الجوع والفقر وإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع نظيره القطري في العاصمة الدوحة، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول خلالها أبرز التحديات العالمية وجهود مصر في دعم الأمن الغذائي وإعادة إعمار غزة.

مدبولي: أكثر من ملياري شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي عالميًا

أعرب رئيس الوزراء في مستهل كلمته عن تقديره لدولة قطر على استضافة القمة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور البرازيل وإسبانيا في قيادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.



وأوضح أن الجوع والفقر ما زالا من أخطر التحديات التي تواجه العالم، مشيرًا إلى أن أكثر من ملياري شخص يعانون درجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي، وأن واحدًا من كل خمسة أشخاص في إفريقيا يواجه الجوع يوميًا.

غزة نموذج صارخ لتأثير الصراعات على حياة البشر

أكد مدبولي أن المجاعة في قطاع غزة تُجسّد بأوضح صورة كيف تدمّر الصراعات حياة المدنيين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين ودعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

استعرض رئيس الوزراء نتائج القمة الدولية للسلام التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، معتبرًا أنها جاءت في توقيت مناسب لترسيخ السلام في الشرق الأوسط وبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وكشف أن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المرتقب.

تعزيز التعاون المصري القطري

جاء لقاء مدبولي مع رئيس الوزراء القطري ضمن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق الجهود المشتركة لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية في المنطقة، بما في ذلك دعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع، وتبادل الرؤى حول التحديات الاقتصادية والتنموية الإقليمية.