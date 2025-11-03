الافتتاح الرسمي لبنك مصر – جيبوتي دعماً للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:25 مساءً - في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وجيبوتي وتنفيذاً لمخرجات الزيارة الرئاسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة في أبريل ٢٠٢٥، والتي أكد خلالها الجانبان في البيان المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين والإسراع في الافتتاح الرسمي لبنك مصر – جيبوتي، تم صباح اليوم فى العاصمة جيبوتى الافتتاح الرسمي لفرع بنك مصر – جيبوتي.

يأتي هذا الحدث تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتجسيدًا للدور المصري المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية في جيبوتي ومنطقة القرن الإفريقي.

وقد جرى الافتتاح بحضور وتشريف

السيد عبد القادر كامل محمد، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، والسيد محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، والسيد أحمد عثمان علي، محافظ البنك المركزي الجيبوتي، إلى جانب السيد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد حسام الدين عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتي، والسيد محمد عفيفي، المدير التنفيذي لبنك مصر جيبوتي، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في جيبوتي، وممثلي المنظمات الدولية، وعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي مجتمع المال والأعمال الجيبوتي.

وأعرب السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، خلال كلمته، عن فخره واعتزازه بتنفيذ إحدى أبرز مخرجات الزيارة الرئاسية، مشيرًا إلى أن بنك مصر – جيبوتي ليس مجرد مؤسسة مالية، بل يمثل رمزًا للتنمية وجسرًا للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير أن بنك مصر جيبوتي سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة وتطوير آليات التمويل والخدمات المصرفية الحديثة، بما يسهم في دعم سياسات البنك المركزي الجيبوتي وتعزيز جهود الشمول المالي والتنمية المستدامة.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة دعمها لجيبوتي في تنفيذ مشروعات تنموية حيوية، ولا سيما في القطاع المالي والمصرفي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية الرامية إلى تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكّد الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تأسيس بنك مصر – جيبوتي يجسد الدور الوطني للبنك كأحد ركائز المنظومة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن التواجد في جيبوتي لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يهدف إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار والتنمية في شرق إفريقيا من خلال منظومة متكاملة من الحلول المالية والتمويلية.

وأوضح أن تواجد بنك مصر في جيبوتي ودول المنطقة من شأنه تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين جيبوتي ومصر وبقية الأسواق الإفريقية والعربية، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل منصة واعدة للتكامل المصرفي والاقتصادي الإقليمي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام نمو الاستثمارات في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعزز مكانة بنك مصر كمؤسسة مالية رائدة ذات حضور إفريقي متنامٍ.

ومن جانبه، عبّر رئيس الوزراء الجيبوتي عن تقدير بلاده العميق لافتتاح بنك مصر – جيبوتي، مشيرًا إلى أن بنك مصر يعد أعرق وأقدم بنك في إفريقيا والوطن العربي، وأن افتتاح امتداده في جيبوتي يعكس الثقة الدولية المتنامية في القطاع المصرفي الجيبوتي.

كما أعرب عن خالص شكر بلاده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على دعمهم المستمر لجيبوتي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.