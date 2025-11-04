نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يفاجئ مدارس الدقهلية بجولة ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط المدرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم جولة مفاجئة، صباح اليوم، بعدد من مدارس محافظة الدقهلية للاطمئنان على انتظام سير الدراسة والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، داخل المدارس.

وخلال الجولة، تفقد الوزير الفصول الدراسية لمتابعة مستوى الانضباط وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، واطلع على سجلات الغياب، وخطط الأنشطة المدرسية، ومستوى النظافة العامة داخل المدارس. كما حرص على التحدث مع عدد من الطلاب والمعلمين للتأكد من تهيئة بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للعملية التعليمية.

وشدد الوزير على أهمية متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، والاهتمام بتنمية مهارات الطلاب من خلال الأنشطة والمهام التفاعلية، موضحًا أن الانضباط هو الركيزة الأساسية لتحقيق تعليم حقيقي وفعّال.

واختتم وزير التربية والتعليم جولته بالتأكيد على استمرار الجولات المفاجئة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لمتابعة انتظام الدراسة وضمان سير العملية التعليمية في أجواء آمنة ومنضبطة.