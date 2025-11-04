إيهاب توفيق: صوت ذكرى لن يتكرر وسعيد بالتعاون مع إسلام شندي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إيهاب توفيق كواليس أعماله الفنية ومشواره خلال استضافته في راديو إنرجي 92.1 مع سلمي قاسم، في حلقة خاصة بعد اختياره نجم شهر أكتوبر.

وقال إيهاب توفيق في البداية إنه سعيد بتجربة الأغنية التي قدمها في مسلسل "عايشة الدور"، مع الفنانة دنيا سمير غانم وتم عرضه في موسم رمضان 2025.

وبسؤاله عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الموسيقي، قال: " حلو إننا نجرب الذكاء الاصطناعي ولكن بالشكل السليم والمناسب"، وتفاجىء على الهواء مباشرة بعد عرض مجموعة من أغانيه التي تم تغيير الصوت بها بتنقية الـai.

ونفى علاقته بأحد منتجات الأدوية الخاصة لعلاج مرضى السكر التى قام بغناء أغنية الدعاية الإعلانية المستخدمة للترويج له عبر مختلف شاشات التليفزيون.

وقال إنه سعيد بالتجربة التي قدمها مع مطرب المهرجانات إسلام شندي، كاشفًا عن تعاون جديد بينهم في الفترة القادمة من خلال أغنية من كلمات وألحان شندي بشكل مختلف عن ما يقدمه.

وعن التجربة الغنائية التي يقدمها "توليت"، قال الفنان إيهاب توفيق: "القناع كان السبب وراء الانتشار الكبير فالجمهور دائمًا ينجذب لكل ماهو غريب".



وأشاد من جانبه، بتجربة عدد من المطربين في مجال التمثيل منهم مصطفى قمر، تامر حسني، حماده هلال، وقال: "هذه الأغاني ساعدت بشكل كبير في انتشار العديد من النجوم".





وعن الديو الغنائي الذي قدمه مع المطربة الراحلة ذكرى، قال: "احساسها كان مختلف و من الأصوات المميزة التي لن تتكرر ".

