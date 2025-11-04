نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. منتخب مصر للناشئين يواجه هايتي اليوم في افتتاح كأس العالم تحت 17 سنة بقطر في المقال التالي

منتخب مصر للناشئين يواجه هايتي اليوم في افتتاح كأس العالم تحت 17 سنة بقطر



يبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة اليوم الثلاثاء مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويستهل المنتخب المصري منافساته بمواجهة نظيره منتخب هايتي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

وتنطلق مباراة مصر وهايتي في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، على ملعب اسباير زون 5، وتُنقل مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني للفريق في تحقيق بداية قوية تضمن للمنتخب المصري وضعًا جيدًا في صدارة المجموعة، تمهيدًا للصعود إلى الأدوار الإقصائية.

ويضم المنتخب المصري للناشئين في قائمة البطولة الرسمية 21 لاعبًا، مقسمين على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الأوقات التالية:

الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية

الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت الإمارات