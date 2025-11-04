الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 التي حصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر، سواء للعاملين بالحكومة أو في شركات القطاع الخاص، خاصة مع اقتراب نهاية العام وحرص الموظفين على معرفة مواعيد العطلات المتبقية.

أيام اجازة رسمية لطلاب المدارس والموظفين في شهر نوفمبر.. تعرف على المواعيد

وفقًا للجدول الرسمي للعطلات الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، فقد شملت أبرز الإجازات خلال عام 2025 ما يلي:

قائمة الإجازات الرسمية خلال عام 2025

عيد الشرطة وثورة 25 يناير

عيد الفطر المبارك

عيد الأضحى المبارك

ثورة 30 يونيو

عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر

الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

تُعد إجازة عيد الميلاد المجيد أول عطلة رسمية في عام 2026، حيث يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

وتشمل الإجازة جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام، بينما يحق لأصحاب منشآت القطاع الخاص تشغيل العمال في هذا اليوم عند الضرورة، على أن يُمنح العامل ضعف أجره اليومي وفقًا لأحكام قانون العمل المصري.

العطلات الأسبوعية في شهر نوفمبر 2025

يحتوي شهر نوفمبر الجاري على 8 أيام عطلة أسبوعية، وهي أيام الجمعة والسبت، وتأتي تواريخها كالتالي: