الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور جون أُرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، توقيع مذكرة نوايا بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة إكسون موبيل العالمية، للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط.

للتوسع في مصر.. إكسون موبيل العالمية تستثمر في منطقة جديدة للبحث عن الغاز غرب حقل ظهر

وذلك على هامش فعاليات مؤتمر أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وبموجب المذكرة تعتزم إكسون موبيل الاستثمار في منطقة امتياز جديدة غرب حقل ظهر على الحدود مع قبرص، بما يعزز استثمارات الشركة في شرق المتوسط، ويرفع عدد مناطق عملها البحرية في مصر إلى أربع مناطق انعكاساً لثقة الشركة في بيئة الاستثمار الجاذبة بقطاع البترول والغاز والفرص الكبيرة في شرق المتوسط.

ويأتي هذا التوسع في إطار نتائح المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول، الهادف إلى زيادة معدلات الإنتاج، وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، حيث يؤكد هذا الإعلان على الشركة العالمية الكبرى بتعزيز استثماراتها في قطاع البترول والغاز المصري.

كما يتيح تعزيز البنية التحتية المصرية لربط أي اكتشافات مستقبلية ضمن منظومة واحدة تعزز قدرات مصر كمركز إقليمي لتداول ونقل الغاز في شرق المتوسط.

و عقب التوقيع عقد الوزير ونائب رئيس اكسون موبيل جلسة مباحثات استعرضا خلالها خطط الشركة في مصر حيث ستقوم بحفر آبار استكشاف جديدة للغاز في منطقتي مصري وكايرو بالبحر المتوسط، وتم التأكيد على أهمية الخطوة التحفيزية لتسريع عمليات الاستكشاف بعد المضي في الإجراءات التشريعية لتطبيق نظام جديد جاذب للاستثمار وهو نظام معامل الربحية الذي يتوافق مع المناطق البكر والجديدة لتشجيع الاستثمار.

كما تم استعراض موقف منطقة امتياز شمال مراقيا البحرية التي شهدت تحقيق اكتشاف “نفرتاري-1”، والتأكيد علي أهمية الإسراع بتنمية هذا الاكتشاف ووضعه على خريطة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.