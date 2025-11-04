الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت هيئة قناة السويس عدم صحة ما تردد من أنباء حول احتجازها للناقلة “DIGNITY” بغاطس ميناء السويس البحري، مشددة على أن الهيئة لا علاقة لها بالنزاع القضائي الدائر بين التوكيل الملاحي “سفنكس” والشركة المالكة للناقلة.

هيئة قناة السويس تنفي احتجاز الناقلة "DIGNITY" وتوضح تفاصيل النزاع القضائي

وأوضحت الهيئة أن سبب النزاع هو عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي، ما ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ على الناقلة لحين سداد المستحقات كاملة.

ودعت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب نشر الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك، مؤكدة أن المعلومات الصحيحة تستقى فقط من المصادر الرسمية التابعة للهيئة.