مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها، واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات:

قامت بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية بمرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، أسفرت عن ضبط 1360 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء:

أسفرت جهودها عن ضبط 3524 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم:

تم ضبط 480 قضية فى مجالات متعددة أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة:

أسفرت الجهود عن ضبط 94 قضية متنوعة أبرزها مخالفات مبانٍ، ومحال تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.