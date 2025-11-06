السبكي ومحمد لطفي وسعد الصغير يشاركون في وداع المؤلف أحمد عبد الله

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص كل من المنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، والفنان عصام السقا، والفنان محمد لطفي على الحضور مسجد السراج المنير، لأداء صلاة الجنازة على السيناريست الراحل أحمد عبد الله، الذي غيّبه الموت أمس، بعد مسيرة فنية ثرية ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

ورحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الموافق 5 نوفمبر الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله بعد مسيرة فنية مؤثرة، أثرى خلالها السينما المصرية بالكثير من الأعمال البارزة، وترك حزنًا كبيرًا داخل الوسط الفني وداخل قلوب محبيه.



معلومات عن المؤلف أحمد عبد الله

لقد كان للراحل إسهامات واضحة في السينما المصرية على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة، حيث تميزت كتاباته بالقدرة على رصد نبض المجتمع المصري وتقديم شخصيات واقعية لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور. وقدم للسينما أعمالًا مهمة، من أبرزها أفلام "كباريه"، "الفرح"، و"الليلة الكبيرة" مع شريك رحلته المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

كما ارتبط اسم أحمد عبد الله في بداية مسيرته السينمائية بعدد من الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وساهمت في انطلاق نجومية جيل من الفنانين، ومنها أفلام "الناظر" و"اللمبي".