مقتل انفلونسر برازيلية يثير الذعر.. أجرت أكثر من 27 عملية تجميل لتشبه باربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - اهتزت وسائل التواصل الإجتماعى فى البرازيل بعد العثور على جثة باربرا جانكافسكي ماركيز، انفلونسر شهيرة فى البلاد معروفة بـ باربى البشرية، وذلك فى منزلها بمنطقة لابا فى ساو باولو، وهى انفلونسر شهيرة خضعت لأكثر من 27 عملية تجميلية بهدف التشبه بدمية باربى .

وأشارت صحيفة كلارين الأرجنتينية إلى أنه تم العثور على الانفلونسر البرازيلية وبجسدها عدة إصابات واضحة فى العين والظهر بشكل خاص وسط ظروف غامضة ما زالت التحقيقات تحاول الكشف عنها.

وأفادت الشرطة أن باربرا كانت فى منزل محامٍ عام يبلغ من العمر 51 عامًا، وأكد الأخير أنهما تعاطيا مواد مخدرة خلال الليل، فيما ذكرت صديقة المحامي أنها شهدت انزلاق باربرا فجرًا، مما أدى إلى إصابتها في عينها، لكن سبب وفاتها ما زال مجهولًا في انتظار نتائج الفحوصات الجنائية والسمية.

رغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، تم إعلان وفاة باربرا، لتضاف قصة وفاتها الغامضة إلى سلسلة أحداثها المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت باربرا، التي تجاوز عدد متابعيها 344 ألفًا على تيك توك و54 ألفًا على إنستجرام، تشارك جمهورها تفاصيل حياتها وعملياتها التجميلية المثيرة للجدل، من عمليات شفط الدهون إلى جراحات الأنف والحواجب، بتكلفة إجمالية تجاوزت 555 ألف دولار، لتصبح رمزًا للجمال المصطنع والجرأة غير المسبوقة على الإنترنت.