متحدث الرئاسة ينشر فيديو جديد من افتتاح المتحف المصرى الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 05:34 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فيديو جديد من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تضمن جزءًا من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واصطحابه لضيوف مصر فى جولة بأروقة المتحف.

وكان الرئيس السيسى، قال فى كلمته بافتتاح المتحف المصرى الكبير، أن "مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض قاطبة، ومن ضفاف النيل، انطلقت أنوار الحكمة لتضىء طريق الحضارة والتقدم الإنسانى، معلنة أن صروح الحضارة، تبنى في أوقات السلام وتنتشر بروح التعاون بين الشعوب".