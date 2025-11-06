الوطنية للانتخابات تقرر تغيير مقرى اللجان العامة بالدائرتين 6 و15 بمحافظة القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 65 لسنة 2025، بشأن تغيير مقري اللجان العامة بالدائرتين السادسة والخامسة عشر بمحافظة القاهرة في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى حمل رقم 65 لسنة 2025، وتضمن الآتي:

أولاً - تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم أول مدينة نصر - إلى : مدرسة الشهيد النقيب رامي الجنجيهي الرسمية للغات - شارع يوسف عباس - خلف مسرح مدينة نصر .

- بدلا من: مركز شباب مدينة نصر -- شارع الخليفة الظافر بجوار مسجد يوسف مال الله - مدينة نصر ثان

ثانيا - تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الخامسة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم الخليفة

- إلى : قصر ثقافة الأسمرات بجوار مكتب البريد حي الأسمرات – المقطم

- بدلا من : مركز شباب الإمامين - شارع الكردى - الخليفة

