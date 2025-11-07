نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تطلق باب «كُن ذا أثر» في مجلة «وقاية».. وتدعو جميع القراء للمشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف باب «كُن ذا أثر» في مجلة «وقاية».. تدعو من خلاله الجميع إلى مشاركة تجاربهم في نشر الوعي من خلال عمل بسيط قاموا به في مجالاتهم، أو بصمة تركوها في مجتمعهم، ليكونوا قدوة ونموذجًا إيجابيًّا يُحتذى به.

وأشارات الأوقاف أنه يمكن للقارئ مشاركة تجربته في نشر الوعي، من خلال عمل بسيط قد يكون فعله وترك أثر وبصمة جيده.

ودعت الوزارة بأن يقوم القارئ بنشر العمل الذي قام به القارئ، على صفحته الشخصية أو يقوم بعمل “اسكرين شوت” من المنشور ويستخدم "هاشتاج" #وزارة_الأوقاف_المصرية و"هاشتاج"

#مجلة_وقاية ثم يرسل الصورة أو الرابط على الرقم التالي 01555335453.

وستقوم الوزارة بتكريم أصحاب المشاركات التي أحدثت أثرًا حقيقيَّا، وتقوم بنشر أعمالهم على صفحة الوزارة؛ إلى جانب نشر أسمائهم في العدد التالي من المجلة، بالإضافة إلى أهدائهم مجموعة من إصدارات الوزارة.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية قد أصدرت العدد الأول من مجلة وقاية في الثامن من ديسمبر لعام 2024.