نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء التصويت في نيوزيلندا وبدء فرز الأصوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم السبت، بدء أعمال الفرز في نيوزيلندا والتي انتهت من التصويت لليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن تصويت اليوم الأول في لوس أنجلوس انتهى منذ قليل.

انتظام العملية الانتخابية لليوم الثاني

وأكد انتظام العملية الانتخابية لليوم الثاني في جميع اللجان التي بدأت أعمال التصويت.

وأجرى «بنداري» اتصالًا برؤساء اللجان الفرعية بالسفارات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال السفير هيثم مختار، رئيس اللجنة الفرعية بملبورن في أستراليا، إن السفارة بدأت أعمال التصويت لليوم الثاني، مشيرًا إلى أن الساعة أصبحت السابعة مساءً وتتبقى ساعتان على انتهاء التصويت وبدء أعمال الفرز، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي وسلس.

وأكد السفير راجي الأتربي، رئيس اللجنة الفرعية في اليابان، أن العملية الانتخابية انتظمت في اليوم الثاني، وأن أعضاء الجالية المصرية باليابان حرصوا على التصويت، لافتًا إلى أنه متبقٍ أربع ساعات على انتهاء التصويت.

وقال السفير ياسر الشيمي، رئيس اللجنة الفرعية بجاكرتا عاصمة إندونيسيا، إن التصويت انتظم في اليوم الثاني، وأضاف: «حرص أعضاء الجالية المصرية على المشاركة، وأمامنا ست ساعات للانتهاء من التصويت وبدء أعمال الفرز».

وقال السفير عمر فهمي، رئيس اللجنة الفرعية في بنجلاديش، إن الإقبال في اليوم الثاني أكثر من اليوم الأول، ومتبقٍ سبع ساعات على انتهاء التصويت.

وأكد السفير إيهاب عبدالحميد، رئيس اللجنة الفرعية في إسلام آباد بباكستان، أن الأمور تسير بسلاسة ومتبقٍ ثماني ساعات على انتهاء التصويت.

وقال القنصل العام أحمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة الفرعية بجدة في المملكة العربية السعودية، إن اليوم الأول شهد كثافات عالية، بينما شهد اليوم الثاني كثافات متوسطة نظرًا لأنه يوم عمل، ومن المتوقع زيادة الأعداد بعد انتهاء ساعات العمل.

وأكد السفير أحمد سمير، رئيس اللجنة الفرعية في بغداد بالعراق، أن الأمور تسير بسلاسة، ولم تشهد العملية الانتخابية أي معوقات.