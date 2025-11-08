ضبط متهم لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص"– كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان-عدد من طلبات الإلتحاق الخاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.