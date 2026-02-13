إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:23 مساءً - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 22 إلى 25 عقدة جنوبية، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر، الأمر الذي استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، سواء للوحدات الصغيرة أو الكبيرة، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات مشددة لمديري الموانئ بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاطلاع على الخريطة المناخية أولاً بأول، مع تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة أية مخاطر محتملة، ومنع الأنشطة البحرية مؤقتاً حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات العامة والخاصة.