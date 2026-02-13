الرياض - كتبت رنا صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد السويس بالإسماعيلية.

موعد مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية القادمة

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه فرق المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، وقد تصدر كايزر تشيفز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وتجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثالث، ويأتي زيسكو في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من السودان لإدارة المباراة، حيث يتولى محمود علي محمود مهمة حكم الساحة، ويعاونه محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد كمساعدين، بينما يشغل عمرو إسماعيل السيد منصب الحكم الرابع، كما تم تعيين محمد مؤمن علي من جيبوتي مراقباً عاماً للمباراة، فيما يراقب الطاقم الحكام محمد قزاز من المغرب.