آلاف المواطنين يشاركون في مؤتمر لحزب حماة الوطن لدعم مرشحى القائمة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - نظم حزب حماة الوطن برئاسة وحضور الفريق محمد عباس حلمي رئيس الحزب مؤتمرا جماهيرياً بمحافظة كفر الشيخ يعد من أكبر المؤتمرات من حيث المشاركة والتفاعل، حيث شارك فيه الآلاف لدعم مرشحي القائمة الوطنية لدعم مصر في انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية وعلى رأس القائمة الخبير السياحي عاطف بكر عجلان واللواء دكتور أسامة أبو العز الإتربي، وذلك تزامناً مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

شارك في المؤتمر قيادات الحزب بالقاهرة بجانب الفريق محمد عباس حلمي كل من، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والمستشار محمد الأجرود، أمين الشؤون القانونية المركزية بالحزب، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.

ورحب عاطف بكر عجلان ممثل حزب حماة الوطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ بالفريق محمد عباس حلمي رئيس الحزب وقيادات الحزب الحضور وجميع أبناء كفر الشيخ على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يطرح فيه برنامجه الانتخابي و يتعرف من المواطنين على احتياجات محافظة كفر الشيخ .

و أكد عاطف عجلان، أنه على كل مواطن أن يختار من سيمثله في البرلمان داعيا إلى اختيار أن الأجدر بالثقة، والأنفع للناس و لوطنا الحبيب مصر والقادر على ان يكًون معبرا عن كل مواطن تحت قبة البرلمان و لديه من الخبرات والكفاءة ما يؤهله للمشاركة في سن القوانين والتشريعات التي تخدم وتلبي طموحات كل مواطن .

وأضاف عاطف عجلان، أن محافظة كفر الشيخ تستحق منا الكثير وقد ميزها الله سبحانه وتعالى بمميزات تؤهلها لتكون محافظة من طراز فريد في العديد من القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة أو الإنتاج السمكي وغيره ويجب أن نعمل على استثمار إمكانيات كفر الشيخ لخدمة كل مواطن وتحقيق نمو حقيقي نشعر به جميعا.

ولاقى المؤتمر ترحيبا كبيرا من جموع الحاضرين بتقديم مميز من الإعلامي تامر أمين وفقرة غنائية من الفنان و المطرب مدحت صالح في حب مصر.