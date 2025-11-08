بعثة سلطنة عُمان تغادر اليوم للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

رسالة الرياض الأولى:

الرياض ـ أحمد السلماني :

تبدأ منتخباتنا الوطنية العُمانية والبعثة الرسمية للجنة الأولمبية العمانية اليوم الخميس توافدها إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تُقام خلال الفترة من السابع إلى الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، بمشاركة سبعٍ وخمسين دولة وأكثر من ثلاثة آلاف رياضي ورياضية يتنافسون في ثلاثٍ وعشرين رياضة متنوعة. وتمثل هذه الدورة واحدة من أبرز المحافل الرياضية الإسلامية التي تجمع أبناء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار «أمة واحدة»، بما يعكس قيم الوحدة والتآخي والسلام من خلال الرياضة.

وقد رشّحت البعثة العُمانية لاعب منتخب رفع الأثقال عامر بن سالم الخنجري لحمل علم السلطنة في حفل الافتتاح الذي سيُقام مساء اليوم الخميس السابع من نوفمبر في ميدان سباقات الهجن بالجنادرية، وسط أجواء احتفالية تعكس التراث السعودي العريق وروح التضامن الرياضي بين الشعوب الإسلامية.

ويترأس البعثة الرسمية لسلطنة عُمان سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، ويعاونه موسى بن خميس البلوشي نائب رئيس البعثة، وعبدالله بن محمد بامخالف الأمين العام للجنة. وتضم البعثة الإدارية كلا من سالم بن محمد البوسعيدي مدير البعثة، وسعيد بن جمعة الحراصي مساعدا، وسعيد بن درويش الجرجشي إداريًا، وأحمد بن محمد السلماني إعلاميًا، ومروان بن نبيل اليعقوبي مصورًا، ومحمد بن نبيل لوباني طبيبًا للبعثة، وأمير بن سعيد السلطي أخصائي علاج طبيعي.

وتشارك السلطنة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بثماني رياضات هي رفع الأثقال، والرياضات المائية، والرياضات الإلكترونية، والكاراتيه، والتايكواندو، وألعاب القوى، وألعاب القوى البارالمبية، والمبارزة. وقد أنهت المنتخبات الوطنية كافة استعداداتها الفنية والبدنية من خلال معسكرات داخلية وخارجية مكثفة، هدفت إلى رفع الجاهزية وضمان الظهور بمستوى مشرّف يعكس تطور الرياضة العُمانية.

ويمثل منتخب رفع الأثقال اللاعبان إلياس بن تميم البوسعيدي المشارك في وزن 71 كجم، وعامر بن سالم الخنجري المشارك في وزن 88 كجم، تحت إشراف المدرب أحمد سعد زكريا، وبقيادة الإداري يوسف بن سعيد الحسني. فيما يضم منتخب السباحة اللاعب مشعل بن سالم الكليبي المشارك في سباقات 100 متر حرة و50 و100 متر فراشة، واللاعب محمد بن خميس الوهيبي الذي سيشارك في سباقات 50 متر فراشة و100 متر حرة و50 متر حرة و50 متر ظهر، تحت إشراف المدرب محمد بن عليه الساحلي والإداري أحمد بن علي المرهون.

أما منتخب الرياضات الإلكترونية فيضم الإداري حمد بن يعقوب الجهوري والمدرب عبدالله بن ناصر العتيقي وثلاثة لاعبين هم عبدالله بن بدر العامري وسلطان بن كامران البلوشي وأمجد بن وليد الزدجالي الذين سيخوضون منافسات لعبة "روكيت ليج" ضمن الألعاب الإلكترونية المدرجة في هذه الدورة.

وفي لعبة الكاراتيه يمثل السلطنة اللاعب إدريس بن علي البطراني في مسابقة وزن 60 كجم تحت إشراف المدرب علي بن سعيد الشبيبي، بينما يشارك في منافسات التايكواندو اللاعب نبراس بن محمد الطوقي في وزن 54 كجم، واللاعبة أميمة بنت حارب الهنائية في وزن 46 كجم، بقيادة المدرب عادل بن خليفة الوهيبي والإداري محمد بن إبراهيم الكثيري.

ويشارك منتخب ألعاب القوى بمجموعة من الأسماء البارزة بقيادة الإداري أحمد بن عبدالله الظهوري والمدربين عماد محمد شوقي سراج وفهد بن خلفان المشايخي، وبمشاركة اللاعبين علي بن أنور البلوشي وملهم بن درويش البلوشي ومحمد بن حمدان السليماني وراشد بن هويشل العاصمي وفاتك بن عبدالغفور بيت جعبوب وفاتك بن عدنان بيت قيسان ومحمد بن عبيد السعدي، حيث يخوض المنتخب منافسات 100 متر و200 متر و800 متر و1500 متر وتتابع 4×100 متر والوثب العالي.

وفي ألعاب القوى البارالمبية يمثل السلطنة اللاعب طه بن عبدالله الحراصي الذي سيشارك في سباق 100 متر فئة T37 للرجال، بإشراف الإداري عدنان بن مبارك العويدي. أما في رياضة المبارزة فيمثل السلطنة الإداري بدر بن سعيد الشعيبي والمدربان هشام بن علي كرشود وعبدالرحمن عادل فاروق أحمد، إلى جانب اللاعبين سعيد بن خالد الشعيبي وأحمد بن أنور كسكاس والحارث بن سالم الحارثي وعلي بن حمد البوسعيدي، واللاعبات إسراء بنت سيف السيابية وجنى بنت محمد الشرجية وسلمى بنت سعيد الدغيشية وغزل بنت يوسف الفليتية، في مسابقات الفويل والإيبيه للرجال والسيدات في المنافسات الفردية والفرق.

وقد أكدت اللجنة الأولمبية العُمانية أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز الحضور الرياضي للسلطنة في المحافل الإسلامية والدولية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمستويات مختلفة. كما أشارت إلى أن جميع الترتيبات الفنية والإدارية والطبية قد اكتملت بما يضمن مشاركة نوعية ومتميزة.

وتقام منافسات الدورة في خمسة مواقع رئيسية هي مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وبوليفارد الرياض سيتي، وميدان الجنادرية، والمسار الرياضي، حيث تتوزع فيها مسابقات القوى والملاكمة والفروسية والمصارعة والرياضات المائية والقتالية والإلكترونية. ويُنتظر أن تشهد الدورة تنافسًا قويًا بين نخبة من الرياضيين يمثلون مختلف الدول الإسلامية في أجواء تنظيمية مبهرة تعد بها اللجنة العليا المنظمة برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي، تأكيدًا لمكانة المملكة العربية السعودية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتُعد مشاركة سلطنة عُمان في هذه الدورة استمرارًا لحضورها الفاعل في نسخ التضامن الإسلامي السابقة، وتأكيدًا على ما تحظى به الحركة الرياضية العُمانية من اهتمام ودعم رسمي وشعبي يعزز تطلعاتها نحو تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل مشرف للسلطنة في هذا المحفل الرياضي الإسلامي الكبير.