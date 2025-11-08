لجنة المشاريع والإرث تكشف آخر التجهيزات لكأس العرب بالدوحة

خلال الحملة الترويجية بمسقط

الكواري: أسعار التذاكر فـي متناول الجميع وتجهيزات كبيرة للحدث

تغطية ـ بدر الزدجالي:

كشف المدير التنفيذي للتسويق والشؤون التجارية في لجنة المشاريع والإرث حسن الكواري، عن آخر تفاصيل استضافة دولة قطر للنسخة القادم لكاس العرب التي تستضيفها الدوحة مع بداية شهر ديسمبر القادم، وذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بفندق دبليو وسط حضور اعلامي عماني جيد مواكبة منهم لهذا الحدث الكروي العربي الكبير الذي يجمع ابرز ستة عشر منتخبا عربيا يتنافسون على ستة ملاعب مونديالية في النسخة الثانية التي تستضيفها قطر تواليا بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية.

ورحب الكواري في بداية اللقاء بجميع الاعلاميين الحاضرين وتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني لخوض المباراة المؤهلة إلى نهائيات كاس العرب القادمة، والتي ستجمعه مع المنتخب الصومالي يوم 26 من الشهر الحالي، وقبل اربعة ايام من انطلاق منافسات كأس العرب، حيث اشار إلى أن سلطنة عمان احدى المحطات الترويجية لهذه البطولة بعد ان تم وضع كأس العرب في مجمع افينيوز وشهد حضورا جيدا من الجماهير.

وتطرق حسن الكواري الى العديد من تفاصيل استضافة قطر لهذا الحدث العربي من ملاعب البطولة والتجهيزات وتحفيز الجماهير لحضور المباريات، وكذلك تطرق الى المراحل التي قطعتها اللجنة المنظمة من اجل سير انجاح هذه الاستضافة كمثيلتها في النسخة الماضية، واستعرض كذلك برنامج البطولات القادمة التي ستقام بقطر والتي ستكون فرصة جيدة لعشاق كرة القدم للتواجد والمشاركة والمتابعة بها.

واستعرض الكواري في اللقاء الملاعب التي ستستضيف نهائيات كاس العرب عبر ستة ملاعب مونديالية وهي الملاعب التي استضافت كأس العالم في النسخة الماضية، والتي تقام حاليا عليها منافسات كأس العالم تحت 17 سنة، حيث تم اختيار ملاعب البيت ولوسيل وخليفة الدولي وأحمد بن علي و974 والمدينة التعليمية وحصلت قطر على حق استضافة ثلاث نسخ لهذه البطولة والتي تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم المشرف العام عليها.

واشار بان هناك جوائز مالية ضخمة لهذه البطولة تصل الى 36 مليون دولار، وهي حافز كبير للمنتخبات من اجل الظفر بلقب البطولة، وسيتم توزيعها على مختلف مراحل البطولة كما كان سابقا في النسخة الماضية.

وقال باننا نسعى الى الاهتمام بتجربة المشجع لمتابعة لكأس العرب، حيث تم طرح التذاكر ولاقت الاقبال خلال الفترة الماضية ونتوقع ان يتزايد الطلب خلال الفترة القادمة وستكون هناك برامج وفعاليات منوعة للجماهير خلال تلك البطولة وستكون هناك بعض الاحداث الرياضية المنوعة منها بطولة الانتركونتننتال والتي ستجمع ابرز الاندية العالمية بالاضافة الى بطولة تحت 23 سنة للمنتخبات الخليجية واحداث رياضية اخرى وهي فرصة جيدة لعشاق الرياضة وكرة القدم للاستمتاع بها في قطر وتم مراعاة الجماهير في اسعار التذاكر والتي تبدا من (2.500 ريال عماني) وبها ثلاثة فئات للتذاكر وتم عرضها في الموقع الرسمي (روت قطر) وقد تخطت النسخة الماضية حاجز الـ 400 الف تذكرة ونتوقع ان يرتفع العدد في النسخة القادمة، وستكون هناك كذلك تذاكر خاصة للمنتخبات وتم تصميم موقع يسهل شراء تلك التذاكر ونحذر الجماهير من شراء التذاكر الوهمية والاتجاه نحو الموقع الرسمي للبطولة وتم وضع باقة من قبل الطيران القطري تشمل تذكرة السفرة وتذكرة المباراة والاقامة وهي في متناول الجميع. واشار بان حفل الافتتاح سيكون متميزا وتم تجهيز كافة الجوانب المتعلقة بالاستضافة، وهناك الكثير من خيارات السكن ستكون في متناول الجميع، أما بخصوص النقل التليفزيوني فالتوجهات بان يكون النقل متاحا للقنوات التلفزيونية، وهذا الامر لم يحسم بشكل كامل حتى الان وهناك مركز اعلامي جديد لهذه البطولة وتم تسهيل كافة المهام للاعلاميين لتغطية الحدث باصدار تصاريح اعلامية عبر منصة هيا، وشهدنا خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا من الاعلاميين العرب للمشاركة في تغطية البطولة.