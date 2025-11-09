نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات لتجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025/2026، تمهيدًا لدخول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية الامتحانات وضمان انتظامها وفق خطة زمنية محددة، مع مراعاة جميع الإجراءات التنظيمية والتربوية لضمان حقوق الطلاب.

وتشمل عملية تجهيز الاستمارات الورقية مراجعة بيانات الطلاب والتأكد من دقة المعلومات المسجلة، مثل الأسماء، وأرقام الجلوس، والمدرسة التابع لها كل طالب، وكذلك الصف الدراسي، لضمان مطابقة البيانات مع سجلات المدارس الرسمية. كما يتم التنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات المدرسية للتأكد من وصول الاستمارات إلى جميع الطلاب في المواعيد المحددة، قبل بدء الاختبارات بفترة كافية.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن الاستمارات الورقية تُعد وثيقة رسمية أساسية لدخول الطلاب الامتحانات، وأن أي خلل في البيانات قد يؤثر على سير عملية الاختبارات، لذلك يتم التدقيق فيها بعناية شديدة.

وتشمل الاستعدادات أيضًا تجهيز قوائم بأسماء الطلاب الذين لديهم ظروف خاصة، لضمان التعامل معهم وفقًا للضوابط والتعليمات المعتمدة من الوزارة.

وفي إطار تجهيز الاستمارات، تُوضع خطة لتوزيعها على المدارس، بحيث يتم استلامها من المديريات في الوقت المحدد، ويتم توقيع محاضر استلام وتسليم لكل مدرسة للتأكد من وصول الاستمارات لجميع الطلاب، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية لمنع أي فقد أو تلاعب بالمستندات.

وتشير الخطة الزمنية للوزارة إلى أن تجهيز الاستمارات الورقية يأتي قبل موعد الامتحانات بعدة أسابيع، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، كما يوفر الوقت الكافي للمدارس لتوضيح أي ملاحظات أو تصحيحات قبل بدء الاختبارات الرسمية.

وتؤكد مديريات التربية والتعليم على أهمية تعاون جميع المدارس مع الإدارات التعليمية لضمان تجهيز الاستمارات بدقة، وتحقيق الانضباط الكامل أثناء توزيعها، بما يعكس الجاهزية التامة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 في أجواء منتظمة ومنظمة، مع توفير كل سبل الدعم للطلاب لضمان نجاح العملية الامتحانية.