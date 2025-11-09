نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إتاحة إمكانية تعديل جهة صرف المعاشات للمستحقين وأصحاب المعاشات قبل بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على المعاش وتقديم خيارات أكثر تناسب احتياجات المواطنين.

ويمكن للمستفيدين تقديم طلب رسمي لتحويل جهة صرف المعاش إلى أي من الجهات المتاحة لديها تقديم الخدمة، وتشمل الخيارات:

مكاتب البريد عبر كارت ميزة أو حساب فضي معاشات.

بنوك القرى.

بنك ناصر الاجتماعي.

البنوك التجارية عبر كارت ميزة أو حساب ادخار.

الحسابات الجارية وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات صرف المعاشات وتقليل التكدس في منافذ الصرف، مع توفير حرية الاختيار لكل مواطن وفقًا لما يناسبه، خاصة كبار السن والفئات المستفيدة.