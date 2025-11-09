نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الخارجية” تتابع أوضاع الجالية المصرية في مالي.. وتؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات وحمل أوراق الثبوتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عن كتب التطورات الجارية وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي.

وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية وحمل أوراق الثبوتية والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن.

ويمكن الاتصال على الأرقام التالية في حالة وجود حالة طوارئ

الخط الساخن السفارة جمهورية مصر العربية في مالي (يوجد خاصية الواتس اب)

022382189158

- رقم السفارة الأرضي: 22320223565

- الخط الساخن للقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يوجد خاصية واتس اب)

00201226858000