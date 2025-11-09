الداخلية تعلن إطلاق خدمة vip إكسبريس "الإختيارية" بإدارة تصاريح العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 12:33 مساءً -

فى إطار السياسة العامة التى تتبناها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين والأجانب، وتقديم خدمات مميزة ولائقة لهم والعمل على الإرتقاء بالأداء فى كافة القطاعات، ومواكبة التطور التكنولوجى من خلال تطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة تيسيراً وتسهيلاً على طالبيها، إضطلعت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بإطلاق خدمة vip إكسبريس "الإختيارية" داخل ديوان الإدارة، من خلال صالة مجهزة لإستقبال المواطنين طالبى الخدمة، عقب إصدار تصريح عمل (كارت مميكن ID) وإستلامه خلال ساعة واحدة من إجراءات التقديم.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.