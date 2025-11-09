سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك للمشاركة فى ندوات منتدى مصر للإعلام فى نسخته الثالثة، تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" والذى ينعقد بمشاركة أكثر من 2500 صحفى من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

ويشارك الكاتب الصحفى سمير عمر رئيس قطاع الأخبار المتحدة للخدمات الإعلامية في ندوة هل نحن على الطريق الصحيح؟.

كما يشارك في نفس الندوة كل من:

شريف عامر، مقدم برامج تلفزيونية، إم بي سي مصر

محمد هاني، نائب رئيس التحرير، الشرق الأوسط

عبده جاد الله، مدير جودة المحتوى التحريري، مجموعة IMI

ويدير الجلسة صهيب شراير مذيع قناة العربية



وكشفت إدارة "منتدى مصر للإعلام "عن أن نسخة هذا العام ستبحث مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.

وأوضحت إدارة المنتدى، أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة باتت قوة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات عدة لمواكبة تلك التطورات لضمان استمرار عملها وفاعليتها.

وأشارت إدارة المنتدى، إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على جميع الأصعدة وسيشارك فيها نخبة من أبرز صناع الإعلام في مصر والمنطقة العربية والعالم، يطرحون رؤاهم وخبراتهم، ويبحثون آليات تطوير الإعلام على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.

ويعقد منتدى مصر للإعلام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.