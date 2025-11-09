بعد قليل.. مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية لإطلاع الرأى العام على تجهيزات انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - تعقد بعد قليل، الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة وذلك بحضور المتابعين الدوليين، لإطلاع الرأي العام على مدي جاهزية الهيئة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل جمهورية مصر العربية وبيان كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية.

وتنطلق غدًا الاثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 نوفمبر والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءًا خلال يومي الاقتراع.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية فى انتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة بالمرحلة الأولى و5287 لجنة بالمرحلة الثانية.

وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولي في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة يتنافس فيها بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وجاءت محافظات المرحلة الأولى كلا من: (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).