خبير خلال منتدى إعلام مصر: لا بد من التعامل بحذر مع تطبيقات الذكاء الاصطناعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 05:25 مساءً - قالت لورا هابير نائبة الرئيس للأخلاقيات والحوكمة والسياسة في مؤسسة مسئولية الذكاء الاصطناعي في المستقبل "The responsible Al Future Foundation"، إن الذكاء الاصطناعي يستخدم الآن لإنتاج صور وفيديوهات من الممكن أن تكون مغلوطة تروج لأخبار خاطئة.

جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدي مصر للإعلام 2030 في نسخته الثالثة ، تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" في ندوة بعنوان مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في غرف الأخبار .

وأكملت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار قد يطرح مشكلة للعاملين في مجال الإعلام، لأنه ليس كل من يستخدمه قد يعلم كل مخاطره، فلابد من التدريب المستمر علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل معرفة كيفية إنتاج محتوي كامل سليم.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يقدم الذكاء الاصطناعي منافع كثيرة للمؤسسات الإعلاميين بتكلفة قليلة، ويعمل على تقديم محتوي جاذب ولكن علي المدي الطويل قد يؤثر على التفاعل من ناحية المشاهدين وسيكون هنالك تكرار في المحتوي.

وأكدت علي أنه لابد من توخي الحذر عند التعامل مع محتوى الذكاء الاصطناعي حتي لا يؤثر على المجتمع علي المدي الطويل، مشددة على أنه لابد من اتخاذ إجراءات ومعايير قوية عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وأكملت أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تقوم بالعديد من الانتهاكات مثل اختراق الخصوصية وجمع البيانات الخاصة بالمستخدمين .

وكشفت إدارة "منتدى مصر للإعلام "عن أن نسخة هذا العام ستبحث مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.

وأوضحت إدارة المنتدى، أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة باتت قوة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات عدة لمواكبة تلك التطورات لضمان استمرار عملها وفاعليتها.

وأشارت إدارة المنتدى، إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على جميع الأصعدة وسيشارك فيها نخبة من أبرز صناع الإعلام في مصر والمنطقة العربية والعالم، يطرحون رؤاهم وخبراتهم، ويبحثون آليات تطوير الإعلام على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.

ويعقد منتدى مصر للإعلام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.