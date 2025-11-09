زيزو يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي السوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - توج أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتوج الأهلي باللقب للمرة السادسة عشرة والخامسة على التوالي. جاء تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق.

زيزو على رأس 4 أهلاوية يحتفلون بالبطولة الأولى بالقميص الأحمر

يتصدر أحمد سيد زيزو نجم النادى الأهلى قائمة 4 لاعبين يحتفلون باللقب الأول لهم بالقميص الأحمر بعد الفوز على الزمالك بثنائية دون رد فى السوبر المحلى، وهم ياسين مرعى ومحمد سيحا ومحمد على بن رمضان.

وكان السوبر المصري الليلة شاهدا على أول قمة لـ أحمد سيد زيزو بقميص الأهلي ضد الزمالك منذ الانضمام إليه في يونيو الماضي.

وكانت الإصابة حرمت زيزو من قمة الدوري الماضية، والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 2-1.

وسبق أن لعب زيزو مباراة القمة بقميص الزمالك في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل 4 أهداف وصنع 2.

وحسم زيزو البطولة الأولى مع الأهلى الليلة، خاصة أنه بات أكثر لاعب صانع للأهداف في الأهلي حتى الآن برصيد 6 أهداف، ليبتعد عن محمد هاني الذي يملك 4 أسيستات.

ويفصل زيزو عن لقب هداف الأهلي في الموسم الحالي هدفين حيث يحتل تريزيجيه الصدارة برصيد 5 نقاط بعد هدفه الأخير ضد سيراميكا.

أهداف مباراة الاهلى والزمالك

وصف الهدف الأول : فى الدقيقة 45 جاء الهدف من كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بن شرقي الذي اخترق الدفاع وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وصف الهدف الثانى : فى الدقيقة 72 اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى