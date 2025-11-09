الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة والقدس

الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة والقدسيواصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عدوانهم على الفلسطينيين من خلال الاقتحامات والاعتقالات وإصدار أوامر الهدم وسرقة ثمار الزيتون، في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، اليوم، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وأخطرت بهدم منزل فلسطيني مأهول، فيما هدمت متنزهًا خاصًا في منطقة عين حويزة بالقرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما أصابت عددًا من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافة.

أما مدينة القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، على إخلاء منازلها قسرًا، تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وفي السياق نفسه، اقتلع وكسر مستوطنون 70 شتلة زيتون تعود ملكيتها لفلسطيني في خربة التبان بمسافر يطا، وقطعوا السياج المحيط بأرضه.