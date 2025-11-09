الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة والقدس
يواصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عدوانهم على الفلسطينيين من خلال الاقتحامات والاعتقالات وإصدار أوامر الهدم وسرقة ثمار الزيتون، في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، اليوم، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وأخطرت بهدم منزل فلسطيني مأهول، فيما هدمت متنزهًا خاصًا في منطقة عين حويزة بالقرية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما أصابت عددًا من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.
وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافة.
أما مدينة القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، على إخلاء منازلها قسرًا، تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وفي السياق نفسه، اقتلع وكسر مستوطنون 70 شتلة زيتون تعود ملكيتها لفلسطيني في خربة التبان بمسافر يطا، وقطعوا السياج المحيط بأرضه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة والقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.