العالم اليوم - باستثناء فئة واحدة.. ترامب يعتزم دفع 2000 دولار لكل أميركي

انتم الان تتابعون خبر باستثناء فئة واحدة.. ترامب يعتزم دفع 2000 دولار لكل أميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 نوفمبر 2025 08:16 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، في منشور على منصته "تروث سوشال" إن الحكومة الأميركية ستدفع لمعظم المواطنين "مبلغا نقديا" لا يقل عن 2000 دولار لكل منهم.

وأشار ترامب، في منشوره، إلى أنه سيتم استثناء المواطنين ذوي الدخل المرتفع فقط، دون تحديد مستويات الدخل أو الجدول الزمني لذلك.

ويأتي منشور ترامب بعد نحو أسبوع من تحقيق الديمقراطيين مكاسب في أنحاء البلاد في العديد من الانتخابات المحلية وعلى مستوى الولايات، حيث فازوا بشكل ملحوظ بمنصبي حكامي ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، وانتزعوا السيطرة على مقاعد من الجمهوريين في لجنة الخدمات العامة في جورجيا، وهي ولاية مؤيدة بشدة للجمهوريين.

وبعد الانتخابات، برزت انتقادات داخل صفوف أنصار ترامب أنفسهم تشير إلى أنه لم يول اهتماما كافيا لقاعدته الانتخابية الأساسية، الذين وعدهم خلال حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف المعيشة.

وكان الرئيس ترامب قد طرح علنا فكرة صرف مبلغ نقدي للمواطنين الأميركيين منذ عدة أشهر، لكنه لم يتابع الأمر نذاك.