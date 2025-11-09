رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 05:25 مساءً - استقبلت نهي النحاس رئيس منتدى مصر للإعلام، وأيمن الشوبكشي رئيس مجلس إدارة المنتدى، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعصام الأمير وكيل المجلس، على هامش فعاليات المنتدى.

وشارك المهندس خالد عبد العزيز في حضور إحدي الجلسات عن الذكاء الاصطناعي خلال المنتدي .

وكشفت إدارة "منتدى مصر للإعلام "عن أن نسخة هذا العام ستبحث مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.

وأوضحت إدارة المنتدى، أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة باتت قوة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات عدة لمواكبة تلك التطورات لضمان استمرار عملها وفاعليتها.

وأشارت إدارة المنتدى، إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على جميع الأصعدة وسيشارك فيها نخبة من أبرز صناع الإعلام في مصر والمنطقة العربية والعالم، يطرحون رؤاهم وخبراتهم، ويبحثون آليات تطوير الإعلام على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.

ويعقد منتدى مصر للإعلام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.