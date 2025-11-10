توافد على دائرة مدرسة الرحمانية في المنتزة للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - توافد الناخبون على مدرسة الرحمانية الاصلاح المنتزة التابعة لمحافظة الإسكندرية، على اللجان الانتخابية التى فتحت أبوابها صباح اليوم الاثنين، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025

وتبدأ إجراءات التصويت بقيام القضاة المشرفين على الانتخابات، بإثبات اجراءات فتح اللجنة فى محاضر رسمية والتأكيد من صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى التصويت ثم السماح للناخبين بالدخول.

وفور دخول الناخب إلى اللجنة يتم تقديم بطاقة الرقم القومي إلى رئيس اللجنة لتأكد من شخصيته وأنه من أبناء الدائرة الانتخابية واسمه فى كشوف الناخبين، يقوم الموظف المعاون لرئيس اللجنة بإثبات حضور الناخب الذى يحصل على بطاقتي اقتراع من القاضى إحداهما تتضمن أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بالنظام الفردي، والثانية تتضمن أسماء المرشحين بنظام القائمة ورمزها الانتخابي، حيث يقوم الناخب وراء الستار بالاداء بصوته.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.